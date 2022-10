20 ans de la médiathèque : conte en basque : Istorio Misterio de Xan Errotabehere

2022-10-28 17:30:00 – 2022-10-28 19:00:00 17h30- 19h : Istorio Misterio Xan Errotabehere-k eginik, denentzat, 8urtetik goiti.

La présentation du livre de Xan Errotabehere (Hitza hezi Bihorza hazi) sera l’occasion de s’aventurer dans la forêt des contes traditionnels basques. Transmis de générations en générations par tradition orale, ces contes recèlent de beaux trésors de sagesse cachées à découvrir. La séance se déroulera sous la forme d’un cercle de parole. 17h30- 19h : Istorio Misterio Xan Errotabehere-k eginik, denentzat, 8urtetik goiti.

