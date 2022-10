20 ans de la médiathèque : comité de lecture « spécial 20 ans » par les associations Liburuak et Zabalik Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

20 ans de la médiathèque : comité de lecture « spécial 20 ans » par les associations Liburuak et Zabalik Saint-Palais, 21 octobre 2022

Pyrnes-Atlantiques Saint-Palais 15h-17h : Comité lecture « special 20 ans » : l’association Liburuak partage 20 ans de coups de cœur et vous invite à présenter les vôtres.

17h30-19h : L’association Zabalik présente le fonds Maneix Erdozaintzi-Etxart. En basque avec traduction simultanée. 15h-17h : Comité lecture « special 20 ans » : l’association Liburuak partage 20 ans de coups de cœur et vous invite à présenter les vôtres.

+33 5 59 65 28 72 Médiathèque St Palais

