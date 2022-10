20 ans de la médiathèque : clotûre des festivités : plantation d’un arbre et découverte de la fresque, animation musicale et buffet

2022-10-29 10:00:00 – 2022-10-29 Plantation en public d’un arbre devant la médiathèque, suivie de la découverte et de l’inauguration de la fresque peinte par les enfants de l’ALSH. L’école de Musique Amikuze nous offrira l’animation musicale de ce moment et un buffet viendra clôturer ces festivités. Plantation en public d’un arbre devant la médiathèque, suivie de la découverte et de l’inauguration de la fresque peinte par les enfants de l’ALSH. L’école de Musique Amikuze nous offrira l’animation musicale de ce moment et un buffet viendra clôturer ces festivités. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

