20 ans de la médiathèque : atelier d’écriture « spécial 20 ans »

2022-10-15 – 2022-10-15 Atelier d'écriture « spécial 20 ans », ouvert à tous, avec Sophie Béguerie, autrice. Spécialiste de la contrainte tarabiscotée, Sophie vous invite à débrider votre imagination et à jouer avec les mots.

