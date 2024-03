20 ans de la Fête des Plantes Mareau-aux-Prés, samedi 26 octobre 2024.

La nature à l’honneur !

La Fête des Plantes de Mareau-aux-Près revient pour une nouvelle édition. Elle se déroulera sur deux jours et accueillera des professionnels et des artistes de toute la France. Venez découvrir de nombreux exposants conseillers en décoration, horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes. Ils vous conseilleront pour choisir les arbres, les fleurs et les plantes qui décoreront votre jardin idéal. De nombreuses animations seront au programme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26

fin : 2024-10-27

Mareau-aux-Prés 45370 Loiret Centre-Val de Loire lhume@mareauauxpres.com

