20 ans de La crémaillère Rue du commerce Saint-Gengoux-le-National, dimanche 1 septembre 2024.

20 ans de La crémaillère Rue du commerce Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Il y a 20 ans, le maire de St Gengoux le National, Mr Chapelon, remettait à un groupe d’artisans d’art les clés de la Crémaillère, ancienne boutique entièrement restaurée par la commune, leur offrant ainsi à des conditions très raisonnables un véritable écrin dans le centre historique du bourg pour exposer leurs créations.

Ce fut l’occasion de mettre en forme et d’expérimenter une gestion collective dans le respect de ce beau lieu. Gérer collectivement un lieu était un défi pour les solitaires et indépendants que nous étions, mais quelle satisfaction de se dire que nous avons réussi à tenir la barre, le temps passant, heureux d’avoir prouvé que c’était possible.

Dans le but de promouvoir les métiers d’art comme indiqué dans les statuts de notre association, Métiers d’Art Au Pluriel nous avons aussi partagé cette expérience avec d’autres artisans de la région en offrant chaque année 3 places sur les 11 disponibles. Nous avons donc permis en 20 ans qu’une soixantaine d’entre eux expose le temps d’une année avec nous, se faisant connaître auprès d’un public qui apprécie notre boutique et son fonctionnement car tenir des permanences nous permet d’aller à la rencontre des visiteurs, de parler de ce qui nous anime dans nos métiers, de partager avec eux notre passion.

A l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de la Crémaillère, l’équipe actuelle a donc décidé de mettre un coup de projecteur sur la diversité et la pluralité des artisans exposés au fil du temps sous forme de clin d’œil :

Durant 8 mois en 2024, d’avril à fin novembre, la vitrine sera aménagée afin de recevoir

5 artisans chaque mois, avec pour chacun la possibilité d’exposer de 1 à 5 pièces en fonction du volume des pièces

Un vernissage festif pour célébrer cet anniversaire aura lieu le 7 juin à partir de 18 h 30. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 10:00:00

fin : 2024-09-30 12:00:00

Rue du commerce Boutique la Crémaillère

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté emergence.myriam@gmail.com

L’événement 20 ans de La crémaillère Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2024-03-26 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne