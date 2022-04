20 ans de la chorale

20 ans de la chorale, 21 mai 2022, . 20 ans de la chorale

2022-05-21 – 2022-05-22 À l’occasion de sa vingtième année, la chorale de La Loupe vous propose un concert. Maison du Tourisme Terres de Perche dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville