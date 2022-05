20 ans de la Calandreta de Lys – Spectacle Lys Lys Catégories d’évènement: Lys

20 ans de la Calandreta de Lys – Spectacle
Ecole de Lys, 16 chemin du bourg, Lys

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-11

20 ans Calandreta de Lys
Fête conviviale et pleine de surprise
Côté cours :
14h Vin d'honneur – expo photos – Buvette & crêpes
15h Kermesse
16h Spectacle des Calandrons
Côté jardin (maison pour tous) :
18h Accordéon de Lys
19h Fanfare de l'Ours
20h Repas
21h30 Concert André Minvielle
23h30 Soirée dansante (DJ)
Repas et concert sur réservation
12 EUR
+33 7 82 80 69 99

Ecole de Lys, 16 chemin du bourg, Lys

