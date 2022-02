20 ans de création graphique by deValence Grand Playground, 17 mars 2022, Lille.

**Notre invité, Alexandre Dimos, directeur associé du studio de création deValence, présentera le travail de design graphique du studio lors d’une conférence exceptionnelle au Grand Playground, de Lille, le jeudi 17 mars, à 18h30.** **GRATUIT -** [**sur inscription**](https://www.helloasso.com/associations/lille-design/evenements/devalence-20-ans-de-creation-graphique) ### 20 ANS DE CRÉATION GRAPHIQUE deValence est un studio de création fondé à Paris en 2001, par **Alexandre Dimos** et **Ghislain Triboulet**. Actif dans les domaines de la communication visuelle, du design graphique, de la typographie et dans la direction artistique, le studio deValence s’est imposé comme un acteur central dans les champs culturels français et européen. Ses réalisations se caractérisent par une approche dynamique des relations texte-image et une attention particulière portée à la clarté de la mise en page et à la structure même de l’objet. La page, le livre, l’écran deviennent des espaces producteurs de sens où se joue un dialogue étroit entre support, forme et contenu. En 2008, il crée **B42**, leur maison d’édition associée avec laquelle Alexandre Dimos et Ghislain Triboulet fabriquent des contenus, mettent en relation auteurs et chercheurs et produisent des ouvrages consacrés au design, à l’architecture, aux sciences humaines et aux arts visuels. Leur travail a fait l’objet de deux expositions monographiques au Japon, à la kyoto ddd gallery en 2019, et à la Gyre Gallery en 2021-2022 à Tokyo. ### — **Rendez-vous le 17 mars pour en savoir plus sur deValence !**

Dans le cadre du festival de design graphique Combo Combo No.4, lille—design accueille Alexandre Dimos, co-fondateur du studio de création parisien deValence, pour une conférence de design graphique !

