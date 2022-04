20 ans de Bio – Vignerons de Tornac Tornac, 21 mai 2022, Tornac.

Les vignerons de la cave coopérative de Tornac sont heureux de vous accueillir pour un moment convivial pour fêter leurs 20 ans en agriculture biologique. Au programme : Balades dans les vignes (3,6 km 1h 30mn) Vous découvrirez, accompagnés par des vignerons, une partie du vignoble ainsi que plusieurs éléments remarquables du patrimoine Tornagais dont certains classés monuments historiques.Une dégustation gratuite de vins et fromages bio (Ferme de Pélissou) sera proposée à mi-parcours.Visites de cave A partir de 10 h : visites de cave commentées. Départ toute la journée en fonction des demandes.Balade en trottinette électriques avec « Trott’in Gard » Départ à 10 h, durée 2 h prix : 30 €. Visite du vignoble et des hameaux de TornacRéservation conseillée (même coordonnées que pour le Buffet)Dégustations de vins bio à la cave ,à partir de 11h00 et de produits du terroir avec la participation de la Biocoop d’AnduzePrésentation du Label « Territoire Bio Engagé » à 12 h. Ce label a été obtenu cette année par la commune de Tornac qui compte plus de 60 % de son territoire agricole engagé en agriculture biologique !Buffet à volonté : 18 € par personne (sur réservation)Préparé par des producteurs de l’association « Bienvenue à la Ferme »Salé : Beignets d’oignons doux, Mini-cannelés au chorizo, Tartes à la provençale, Feuilletés à la saucisse, Toasts tapenade verte et noire, Plateaux charcuterie sèche, Dés de terrine de campagne aux cèpes, Verrines de caviar de légumes, Verrines brouillade de truffe, Mini financier à la truite fuméeFromages : Fromage de chèvre et vache à la piqueDesserts : Mini clafoutis à la framboise, Verrine panna cotta au coulis d’abricotCafé Vin offert par les Vignerons de TornacMenu enfant : Burger fermier et dessert 10 € (Un menu offert par les Vignerons de Tornac à chaque famille)*Info pratiques – Le 21 mai 2022 – Cave coopérative de Tornac – Départs des balades commentées : 10h, 10h30, 14h30et 15h. Gratuit – Départ balade en trottinette : 10h. Payant 30€ /2 heures – Tarifs buffet : 18 € adulte / 10€ enfant. – Réservation indispensable pour le buffet au plus tard le 17 Mai par téléphone au 04 66 61 81 31 ou par mail : contact@vignerons-tornac.com

contact@vignerons-tornac.com +33 4 66 61 81 31

