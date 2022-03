20 ans d’archéologie préventive en France Centre Pompidou, 28 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 28 mars 2022

de 19h00 à 21h00

A l’occasion des vingt ans de l’Inrap et dans le cadre de son cycle « Faire l’Histoire », la Bpi programme une rencontre autour de l’archéologie préventive.

Ces vingt dernières années, 50 000 sites archéologiques ont été expertisés en France et plusieurs milliers fouillés, étudiés et valorisés. L’archéologie ne cherche pas de chefs-d’œuvre ou de monuments remarquables. Elle vise à connaître les territoires et les sociétés passées, à travers les signes conservés par le sol, depuis les premières traces de présence humaine au Paléolithique (au moins 500 000 ans avant notre ère), jusqu’à nos jours.

Loin du roman national d’un espace figé, providentiellement bordé de frontières naturelles, les découvertes archéologiques reconstruisent le récit de la « fabrique » de la France. Celle de ses paysages, de son réseau d’habitats, de ses productions matérielles, de ses identités, de ses pratiques funéraires ou cultuelles.

À l’occasion de cette rencontre, une séance de dédicace de l’ouvrage La fabrique de la France : 20 ans d’archéologie préventive aura lieu à la librairie du Centre Pompidou de 18h à 19h

inrap.fr

Avec

Dominique Garcia, Président de l’Institut national de recherches archéologiques (Inrap), membre senior de l’Institut universitaire de France et professeur d’archéologie à l’université d’Aix-Marseille

Valérie Delattre, archéo-anthropologue à l’Inrap , spécialiste des pratiques funéraires et culturelles de la Protohistoire au Moyen Âge

Cyril Marcigny, archéologue à l’Inrap, chargé de cours à l’Université Rennes 2 et à l’École du Louvre

Animé par

Anaïs Kien, chercheuse en sciences humaines, co-productrice de l’émission Le cours de l’histoire sur France Culture

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou Paris 75004

contact.communication@bpi.fr

Date complète :

© Denis Gliksman, Inrap