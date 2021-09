20 ANS D’ALIFAIR Nilvange, 25 septembre 2021, Nilvange.

20:30:00 Le Gueulard Plus 3 rue Victor Hugo

Nilvange Moselle

14 EUR

Chanson-poético-Pop / Formé en 2001, Alifair a signé quatre albums sous le signe d’une folk poético-pop traversée de multiples influences. Au gré des envies et de l’inspiration de ses fondateurs, la chanteuse et bassiste Aurore Reichert (Mira Cétii) et le guitariste Jean-Pascal Boffo, le groupe aura multiplié les invitations à des musiciens et vocalistes. Quoi de plus naturel, pour fêter leurs vingt ans, que d’organiser des retrouvailles avec quelques compagnons de route : le chanteur Jo Cimatti, les jazzmen Pierre Cocq-Amman et Hervé Rouyer, la choriste Véréna Alaphilippe… Une réunion qui promet de grandes émotions sur et face à la scène, pour une rétrospective du répertoire du groupe.

