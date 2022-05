20 ans Bagad Bro Felger – Fest Noz Fougères Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

20 ans Bagad Bro Felger – Fest Noz Fougères, 2 juillet 2022, Fougères. 20 ans Bagad Bro Felger – Fest Noz Fougères

2022-07-02 – 2022-07-02

Fougères Ille-et-Vilaine Fougères Venez célébrer le 2 juillet à Fougères les 20 ans de Bagad Bro Felger ! Les Fest noz sont un rassemblement festif basé sur la pratique collective des danses traditionnelles deBretagne, soutenues par des chants ou des musiques instrumentales. Au programme : un grand défilé à 17h30 dans la haute ville, un apéro-concert à 19h et le concert avec les groupes présents à 20h. Groupes : Ampouailh, Duo Cineux-Fauveau, Fleuves, Hamon Martin Quintet, Meleff chateau@fougeres.fr Venez célébrer le 2 juillet à Fougères les 20 ans de Bagad Bro Felger ! Les Fest noz sont un rassemblement festif basé sur la pratique collective des danses traditionnelles deBretagne, soutenues par des chants ou des musiques instrumentales. Au programme : un grand défilé à 17h30 dans la haute ville, un apéro-concert à 19h et le concert avec les groupes présents à 20h. Groupes : Ampouailh, Duo Cineux-Fauveau, Fleuves, Hamon Martin Quintet, Meleff Fougères

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Fougères Adresse Ville Fougères lieuville Fougères Departement Ille-et-Vilaine

Fougères Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

20 ans Bagad Bro Felger – Fest Noz Fougères 2022-07-02 was last modified: by 20 ans Bagad Bro Felger – Fest Noz Fougères Fougères 2 juillet 2022 fougères ille-et-vilaine

Fougères Ille-et-Vilaine