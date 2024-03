20 ANS APRES COMEDIE DE BESANCON Besancon, vendredi 8 mars 2024.

20 ans après ils s’étaient oubliés. Du moins c’est ce qu’ils croyaient…Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien pour eux jusqu’au jour où ils se retrouvent par le plus grand des hasards. Bien sûr ils ont changé… En apparence. Cette rencontre fortuite va bouleverser toutes leurs certitudes et les faire replonger dans leur passé. Et si on pouvait tout recommencer ? Comment revenir en arrière sans faire exploser tout ce qui nous entoure ? De situations improbables en rebondissements inattendus, Isabelle et Romain traversent les époques entre drôleries et doutes, entre bonheurs et fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 21:00

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25