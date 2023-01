20 ans après Besançon, 2 mars 2023, Besançon .

4 Rue de la Convention, salle « Victor Hugo » Besançon Besançon Doubs Besançon 4 Rue de la Convention, salle « Victor Hugo »

20 ans après ils s’étaient oubliés. Du moins c’est ce qu’ils croyaient…

Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien pour eux jusqu’au jour où ils se retrouvent par le plus grand des hasards. Bien sûr ils ont changé… En apparence. Cette rencontre fortuite va bouleverser toutes leurs certitudes et les faire replonger dans leur passé.

Et si on pouvait tout recommencer ? Comment revenir en arrière sans faire exploser tout ce qui nous entoure ?

De situations improbables en rebondissements inattendus, Isabelle et Romain traversent les époques entre drôleries et doutes, entre bonheurs et fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là. Une comédie à la fois moderne, drôle et tourbillonnante.

Présence obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.

L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement. Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation.

comediedebesancon@gmail.com https://www.comediedebesancon.com/

