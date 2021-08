Le Bugue Le Bugue Dordogne, Le Bugue 20 ans à travers chants Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue Dordogne Le Bugue L’association “À travers chants” fête ses 20 ans! Pour cette occasion, samedi 28 août, l’association vous propose de venir découvrir leurs activités le matin, un pique-nique, des spectacles animés dans l’après-midi, un bal folk à 19h et un dîner musical (sur réservation). Entrée libre

