Concert symphonique – Les Bijoux de la Diva

Mulhouse

2024-01-01 15:00:00

2024-01-01 16:30:00

Fidèle à la tradition (viennoise), l’Orchestre Symphonique de Mulhouse vous invite à célébrer l’année en musique à travers un programme empreint de joie.

L’orchestre vous propose un voyage musical vers 2024 au départ de Vienne, en compagnie de Jodie Devos, soprano colorature, habituée aux plus prestigieuses scènes lyriques d’Europe. Elle déploiera tout sa virtuosité vocale dans ce programme surprise composé de joyaux du répertoire lyrique et de perles symphoniques viennoises sous la direction du chef et du violoniste autrichien Emmanuel Tjeknavorian.

20 allée Nathan Katz

Mulhouse 68100



