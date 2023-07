Lakmé 20 allée Nathan Katz Mulhouse, 26 novembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Quelque part en Inde, aux temps des colonies. — L’aube s’est levée et les lianes en fleurs jettent déjà leur ombre sur le ruisseau sacré qui coule calme et sombre, comme éveillé par le chant des oiseaux tapageurs. Là, sous le dôme épais du jasmin blanc et des roses, règne une paix profonde : l’aile de l’amour a passé sur le cœur de deux amants encore endormis..

2023-11-26 fin : 2023-11-28 17:40:00. EUR.

20 allée Nathan Katz

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Somewhere in colonial India? Dawn has broken and the flowering vines are already casting their shadows over the sacred stream, which flows quietly and darkly, as if awakened by the song of the boisterous birds. There, under the thick dome of white jasmine and roses, reigns a profound peace: the wing of love has passed over the hearts of two lovers still asleep.

¿En algún lugar de la India colonial? Ha amanecido y las lianas en flor proyectan ya sus sombras sobre el arroyo sagrado, que fluye tranquilo y sombrío, como despertado por el canto de los bulliciosos pájaros. Allí, bajo la espesa cúpula de jazmines y rosas blancas, reina una paz profunda: el ala del amor ha pasado sobre los corazones de dos amantes aún dormidos.

Irgendwo in Indien, zur Zeit der Kolonien. ? Die Morgendämmerung ist angebrochen und die blühenden Lianen werfen bereits ihren Schatten auf den heiligen Bach, der ruhig und dunkel dahinfließt, wie vom Gesang der lärmenden Vögel geweckt. Dort, unter der dichten Kuppel des weißen Jasmins und der Rosen, herrscht ein tiefer Frieden: Der Flügel der Liebe ist über die Herzen zweier noch schlafender Liebender hinweggezogen.

