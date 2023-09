Concours de dessin 20 Allée Ernest de Boissière Audenge, 2 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

L’Office de tourisme Cœur du Bassin organise un concours de dessin pour les élèves de maternelles, primaire et collège.

Les classes qui souhaitent participer devront dessiner au sujet du thème « Mon lieux (ou mon activité) préféré au Cœur du Bassin (Lanton, Audenge, Biganos, Mios, Marcheprime) » ou « Je dessine le Cœur du Bassin (Lanton, Audenge, Biganos, Mios, Marcheprime) ».

Tous les élèves recevront un goodie pour leur participation et le gagnant aura la chance de faire figurer son dessin sur la nouvelle couverture du cahier d’activité groupe de l’Office de tourisme !

Plus de renseignement auprès de l’Office de tourisme au 05.57.70.67.56.

2023-10-02 fin : 2023-10-20 . EUR.

20 Allée Ernest de Boissière Office de tourisme

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The C?ur du Bassin Tourist Office is organizing a drawing competition for nursery, primary and secondary school pupils.

Classes wishing to take part must draw on the theme « My favorite place (or activity) in the C?ur du Bassin (Lanton, Audenge, Biganos, Mios, Marcheprime) » or « I draw the C?ur du Bassin (Lanton, Audenge, Biganos, Mios, Marcheprime) ».

All students will receive a goodie for their participation, and the winner will have the chance to have his or her drawing featured on the new cover of the Tourist Office?s group activity book!

Further information from the Tourist Office on 05.57.70.67.56

La Oficina de Turismo de Cœur du Bassin organiza un concurso de dibujo para alumnos de educación infantil, primaria y secundaria.

Las clases que deseen participar deberán dibujar sobre el tema « Mi lugar (o actividad) preferido de la Cœur du Bassin (Lanton, Audenge, Biganos, Mios, Marcheprime) » o « Yo dibujo la Cœur du Bassin (Lanton, Audenge, Biganos, Mios, Marcheprime) ».

Todos los alumnos recibirán un obsequio por participar y el ganador tendrá la oportunidad de que su dibujo aparezca en la nueva portada del libro de actividades para grupos de la Oficina de Turismo

Más información en la Oficina de Turismo: 05.57.70.67.56

Das Fremdenverkehrsamt C?ur du Bassin organisiert einen Zeichenwettbewerb für Kindergarten-, Grund- und Sekundarschüler.

Die Klassen, die teilnehmen möchten, müssen zum Thema « Mein Lieblingsort (oder meine Lieblingsaktivität) im C?ur du Bassin (Lanton, Audenge, Biganos, Mios, Marcheprime) » oder « Ich zeichne das C?ur du Bassin (Lanton, Audenge, Biganos, Mios, Marcheprime) » zeichnen.

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten für ihre Teilnahme ein Goodie und der Gewinner darf seine Zeichnung auf dem neuen Cover des Gruppenaktivitätshefts des Fremdenverkehrsamts platzieren!

Weitere Informationen erhalten Sie beim Fremdenverkehrsamt unter 05.57.70.67.56

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur Bassin