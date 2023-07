Ateliers créatifs à Audenge 20 Allée Ernest de Boissière Audenge, 21 juillet 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Les vendredis 21 et 28 juillet, l’Office de Tourisme Coeur du Bassin vous propose un atelier créatif à l’office de tourisme d’Audenge.

De 14h à 16h30 : ateliers à partir de 8 ans, accompagnés d’un parent.

Différentes thématiques selon les semaines :

– création d’une figurine d’un animal à bascule ou création d’un tableau avec des galets

– création d’un mobile décoratif ou d’un attrape-rêves

– création d’un bracelet « vacances d’été » ou d’un porte-clés

Tarif individuel : 5 ans

Matériel fourni sur place.

Renseignements et réservations obligatoires au 05 57 70 67 56.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 16:30:00. EUR.

20 Allée Ernest de Boissière Office de Tourisme

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Fridays, July 21 and 28, the Coeur du Bassin Tourist Office offers a creative workshop at the Audenge Tourist Office.

From 2 to 4.30pm: workshops for children aged 8 and over, accompanied by a parent.

Different themes each week:

– creation of a rocking animal figurine or a pebble painting

– creation of a decorative mobile or a dream catcher

– creation of a « summer vacation » bracelet or key ring

Individual price: 5 years

Materials supplied on site.

Information and reservations required: 05 57 70 67 56

Los viernes 21 y 28 de julio, la Oficina de Turismo de Coeur du Bassin propone un taller creativo en la Oficina de Turismo de Audenge.

De 14:00 a 16:30 h: talleres para niños a partir de 8 años, acompañados de uno de sus padres.

Temas diferentes cada semana:

– creación de una figura de animal mecedora o de una pintura sobre guijarros

– creación de un móvil decorativo o de un atrapasueños

– creación de una pulsera o un llavero « vacaciones de verano

Precio individual: 5 años

Materiales proporcionados in situ.

Información y reservas en el 05 57 70 67 56

Am Freitag, den 21. und 28. Juli, bietet das Fremdenverkehrsamt Coeur du Bassin im Fremdenverkehrsamt von Audenge einen Kreativworkshop an.

Von 14:00 bis 16:30 Uhr: Workshops für Kinder ab 8 Jahren, in Begleitung eines Elternteils.

Verschiedene Themen je nach Woche :

– erstellen einer Figur eines Schaukeltiers oder Erstellen eines Bildes mit Kieselsteinen

– gestaltung eines dekorativen Mobiles oder eines Traumfängers

– gestaltung eines « Sommerferien »-Armbands oder eines Schlüsselanhängers

Individueller Tarif: 5 Jahre

Material wird vor Ort bereitgestellt.

Obligatorische Informationen und Reservierungen unter 05 57 70 67 56

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Coeur Bassin