Café des parents octobre 2023 20 allée de la chapelle 44500 La baule La baule, 6 octobre 2023, La baule.

Café des parents (temps d’échange entre parents).

« Les pleurs du bébé » animé par Mme Stéphanie Guillouzouic, intervenante en parentalité

Multi accueil « les petits grains de sable »,

Inscription au CCAS par téléphone au 02 51 75 75 39 ou par mail : petite.enfance@mairie-labaule.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

