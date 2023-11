Marché de Noël au Foyer Caroline 20 A Rue du Gl de Lattre de Tassigny Munster, 24 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Petit marché pour petits et grands. Vin chaud et pâtisseries..

2023-11-24 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

20 A Rue du Gl de Lattre de Tassigny

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Small market for young and old. Mulled wine and pastries.

Pequeño mercado para jóvenes y mayores. Vino caliente y pasteles.

Kleiner Markt für Groß und Klein. Glühwein und Gebäck.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme de la vallée de Munster