20/20 de ZUT Saint-Valery-sur-Somme, 13 avril 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

20/20 de ZUT Saint-Valery-sur-Somme

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-13

Saint-Valery-sur-Somme Somme Saint-Valery-sur-Somme

9 9 Ils ont rempli Le Bataclan, La Cigale, L’Olympia ou encore le Zénith et, en parallèle de leur dizaine d’albums, ont écrit les chansons du dessin animé et comédie musicale L’Âne Trotro ainsi que celles de la série Kiri le Clown. Dès les premiers albums, ZUT a su imposer sa patte pour figurer parmi les incontournables de la chanson pour enfants, en s’inscrivant dans la mouvance d’ Aldebert. Fred, Francis, Philippe ont pour credo le quotidien des enfants qu’ils se plaisent à qu’ils croquent avec humour dans leurs titres sur vitaminés : les enfants adorent, les parents adhèrent !

Pour fêter ses 20 ans de scène, ZUT nous offre un florilège de ses plus grands tubes en faisant danser et chanter petits et grands. Impossible de tenir en place face à l’humour et l’énergie communicative des cinq musiciens ! “20/20” est un concert rock et rigolo pour toute la famille. Accessible dès 3 ans, ce show en couleurs est parfait pour le premier concert de vos enfants !

Distribution : Francis Médoc (chant, guitare, ukulélé), Frédéric Durieux (chant, clavier, accordéon), Philippe Marsal (chant, percussions, guitare), Gilles Saucet (basse, chœurs), Jérémy Lainé (batterie, chœurs)

Production : Dessous de Scène.

Genre : concert jeune public – A partir de 3 ans.

L’intégralité de la billetterie sera reversée à une association venant en aide au peuple ukrainien.

+33 3 22 60 39 29

