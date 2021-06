20/20 Artistes Solidaires des migrant.e.s • Le Point Fort Le Point Fort d’Aubervilliers, 20 juin 2021-20 juin 2021, Aubervilliers.

AU PROGRAMME: [ 10H00-20H30 ] Le collectif 20/20 rassemble une quarantaine d’artistes d’arts visuels : peintres, sculpteur.rices, plasticien.nes… Sous la halle du Point Fort d’Aubervilliers, le collectif organise une grande expo/vente avec plus de 1000 œuvres au format 20×20 cm vendues 20 euros. La moitié des fonds récoltés sont à destination de VDMM afin de soutenir le projet « Fabrique Orchestrale » dans le cadre d’un projet culturel et social pour les demandeur.euse.s d’asile. ▶ CONCERT [ 15h00- 22h30 ] ◾ 30 Nuances de Noir(es) 30 nuances de noir(es) raconte dans un mélange d’esthétiques musicales et chorégraphiques afro américaines, africaines, les revendications des femmes noires françaises quant à l’authenticité et la pluralité de leurs identités. C’est un défi au cadre hétéronormatif occidental de représentation des corps qui imposent aux femmes un cadre étriqué où féminité rimerait avec fragilité, minceur, douceur, hétérosexualité, et blanchité. ◾ Neyestan Paris [Musique traditionnelle iranienne] Le groupe Neyestan Paris composé de 5 musicien.ne.s a été fondé en 2020 à Paris par le compositeur Massoud Jahed. Les membres du groupe ne sont pas tout.e.s iranien.ne.s mais les compositions font partie du répertoire de la musique iranienne qui s’appelle le « radif des sept modes ». ◾ Roger Raspail et les Diabaté [Rythme mandingue et Gwoka] Percussionniste guadeloupéen, maître des percussions, Roger Raspail a servi de son talent plusieurs générations d’artistes, de Pierre Akendengue à Cesaria Evora, de Chico Freeman à Papa Wemba, de Kassav à Anthony Joseph. ◾ Seksion Maloya [Maloya] La Seksion Maloya est un collectif de musiciens mené par Loran Velia. Ils sont connus internationalement pour leur pédagogie centrée autour du Maloya, cette musique métissée, engagée et endiablée qu’ils font vivre dans des concerts dignes des kabars réunionnais ! ◾ Zakaria Haffar Franco-marocain, Zakaria Haffar a pratiqué plusieurs instruments à cordes, de la guitare au oud, avant de se consacrer pleinement au santour, un instrument persan ancien à 72 cordes, frappées par de fins marteaux de bois, qu’il a joué en groupe et en solo aussi bien en Egypte et en Turquie qu’au Mali, où il a vécu, et en tant que musicien de rue depuis plusieurs années à Paris et à Lyon. ________ GRATUIT ________ COVID-19 Merci à tout.te.s de respecter quelques règles élémentaires : – Port du masque obligatoire. L’organisateur se réserve le droit de vous refuser l’accès si vous n’en avez pas, – Merci de respecter les distanciations physiques entre chacun.e, même en plein air, – Merci de vous laver les mains régulièrement. Du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition. ⚠ Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Le Point Fort d’Aubervilliers (ancienne casse) ▪ Ligne M7 Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès 93300 ▹[www.villesdesmusiquesdumonde.com](http://www.villesdesmusiquesdumonde.com) ▹01 48 36 34 02

Entrée libre (GRATUIT)

L’été au Point Fort, tous les week-ends ▶ Du 11 juin au 31 juillet 2021 Toute la programmation sur www.villesdesmusiquesdumonde.com

