20 000 lieues sous les mers Lesneven, 26 mars 2022, Lesneven.

20 000 lieues sous les mers Lesneven

2022-03-26 – 2022-03-26

Lesneven Finistère Lesneven

D’après le roman de Jules Verne. De et avec Sydney Bernard. Avec L’Imaginaire Théâtre. Après plus de 800 représentations, dont deux à Lesneven en 2016, Sydney Bernard entame cette saison une tournée d’adieux de son spectacle signature « 20 000 lieues sous les mers ». Le truculent professeur Aronnax conte avec fougue et passion son incroyable odyssée à bord du « Nautilus » du « Capitaine Némo ». Son bureau se transforme en sous-marin, en grandes orgues, en salle des machines ou en banquise. Aronnax et son jeune assistant se battent avec un requin ou un poulpe géant, entrainant le public dans un délire poétique débordant d’humour et de surprenantes trouvailles visuelles. Une adaptation spectaculaire du roman de Jules Verne qui met en valeur son regard précurseur sur l’environnement et la nécessité d’un développement durable et humaniste.

Une soirée inoubliable et quelle inventivité ! (France Inter)

Interprétation magistrale de Sydney Bernard acteur bouillonnant et généreux. Poésie, énergie imaginaire foisonnant, une réussite ! (Télérama)

Un petit Miracle ! 20 000 lieues sous les mers comme vous ne l’avez jamais vu Jules Verne serait épaté par ce spectacle débordant d’imagination. (TF1)

Billets en vente à Tourisme Côte des Légendes / accueil de Lesneven.

president@cfacl.fr +33 2 29 61 13 60

