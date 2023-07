20 000 espèces d’abeilles / Avant-premières ! 8e édition Le Brady Paris, 11 juillet 2023, Paris.

Le mardi 11 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif unique : 6€

Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, le cinéma Le Brady vous invite à découvrir le film « 20 000 espèces d’abeilles » de Estibaliz Urresola Solaguren en avant-première !

Séance suivie d’un échange avec Hanneli Victoire, journaliste et auteur de « Rien à Perdre » aux éditions Stock

20 000 ESPÈCES D’ABEILLES de Estibaliz Urresola Solaguren

Espagne | 2023 | 2h05 | VOSTFR

Berlinale 2023 • Ours d’Argent de la meilleure interprétation pour Sofía Otero

Lucía, six ans, est une petite fille née dans un corps de garçon. Elle se fait appeler Aitor et attend avec impatience la fin de l’année scolaire. Ane, sa mère, en pleine crise professionnelle et sentimentale, va profiter des vacances pour se rendre avec ses trois enfants chez ses parents, où vivent sa mère et sa tante Lourdes. Cet été qui changera leur vie obligera ces femmes de trois générations différentes à être honnêtes avec elles-mêmes et à décider comment elles veulent continuer à se présenter au monde.

Le Brady 39 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris

Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://fb.me/e/2VYBRr6LW https://fb.me/e/2VYBRr6LW https://www.lebrady.fr/reserver/F579928/D1689098400/VO/45733/?fbclid=IwAR0bkKKeSpLvp6hGeVh9sMe9QiHeH4XGlhT8zy-ngr-Go7uOV8Nurbc1XgM

© Gariza Films, Inica Films