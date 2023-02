20 000 BULLES SOUS LES MERS FERME DES COMMUNES, 2 avril 2023, SERRIS.

CENTRE CULTUREL LA PASSERELLE (Lic.R-2020-007366) Plick et Pleuck, deux marins-pêcheurs sans poisson, partent en quête du plus gros mammifère des océans : la baleine. Or, quand ils la trouvent enfin, elle les avale tout rond ! Et voilà, ils sont dans l’énorme ventre de la Baleine Bleue Ballonnée. Ils y découvrent un univers incroyable et merveilleux où cohabitent, au milieu des bulles, des méduses volantes et des poissons lumineux. Et pourtant, tout n’est pas aussi rose qu’il n’y paraît… Oh ! Une Toute-Petite-Sirène… Oh ! César le Homard… Que se passe-t-il ? Comment nos deux aventuriers vont-ils se sortir de tout cela ? EUR10.0 10.0 euros

FERME DES COMMUNES SERRIS 8 boulevard Thiboust 77700

Votre billet est ici