20 000 bulles sous les mers Le funambule montmartre, 8 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 8 septembre au 24 octobre 2021 :

samedi, dimanche de 11h à 11h45

et mercredi de 16h à 16h45

Du 25 octobre au 7 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h30 à 11h15

et samedi, dimanche de 11h à 10h45

Du 8 au 28 novembre 2021 :

mercredi de 16h à 16h45

et samedi, dimanche de 11h à 11h45

payant

Fable écologique pour enfants

Plick et Pluck, deux marins pécheurs sans poissons partent en quête du plus gros mammifère des océans : La baleine. Or, quand ils la trouvent enfin, elle les avale tout rond !

Leur aventure se poursuit, tout en chanson, dans l’énorme ventre de la baleine bleue ballonnée. Ils y découvrent un univers merveilleux où cohabitent au milieu de bulles, des méduses volantes, des poissons lumineux et des espadons-pinottes.

Sur le chemin ils viendront en aide à la Toute-petite-sirène, prisonnière d’un filet et à César le Homard, un chanteur globe-trotteur qui vit là.

Tous ensemble ils parviendront à libérer la baleine des détritus qui l’empoisonnent.

Le funambule montmartre 53 rue des saules Paris 75001

12 : Lamarck – Caulaincourt (162m) 12 : Jules Joffrin (345m)



Contact :Théâtre Le Funambule Montmartre 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://twitter.com/funambulem0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com

Date complète :

