Parmi les 2000 cavités gravées dans les grès des alentours de Fontainebleau, l’une contient un cheval dans le style de Lascaux jouxtant un pubis féminin sculpté. En cas de forte pluie, de l’eau en suinte et l’on peut alimenter artificiellement ce système hydraulique. Dans cette véritable installation – au sens artistique du terme – il est tentant de voir l’expression d’un mythe d’origine paléolithique. De lointains échos se retrouvent chez Gustave Courbet. _ Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

