Repas du Nouvel An 2 Vendahaut Lapleau, 4 décembre 2023, Lapleau.

Lapleau,Corrèze

Le restaurant D2M organise un repas animé par un DJ à l’occasion du Nouvel An.

Au menu adulte 35€ : Foie gras compoté d’oignons; dinde farcie; pommes de terre rôties; fromage; dessert glacé; coupe de bulles (hors boissons). Menu enfant moins de 12 ans : 12€ (dinde farcie, pommes de terre rôties et dessert).

Réservations et paiement avant le 20 décembre au 05 55 20 83 14..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

2 Vendahaut

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Restaurant D2M is organizing a meal with DJ entertainment for New Year’s Eve.

Adult menu: 35? foie gras with onion compote; stuffed turkey; roast potatoes; cheese; iced dessert; glass of bubbles (drinks not included). Children’s menu under 12: 12? (stuffed turkey, roast potatoes and dessert).

Reservations and payment before December 20 on 05 55 20 83 14.

El restaurante D2M organiza una comida con DJ para celebrar la Nochevieja.

Menú adulto: 35 € (foie gras con compota de cebolla; pavo relleno; patatas asadas; queso; postre helado; copa de burbujas). Menú infantil (menores de 12 años): 12 € (pavo relleno, patatas asadas y postre).

Reservas y pago antes del 20 de diciembre en el 05 55 20 83 14.

Das Restaurant D2M veranstaltet an Silvester ein Essen mit einem DJ.

Menü für Erwachsene: 35 Euro: Gänseleber mit Zwiebelkompott, gefüllter Truthahn, Bratkartoffeln, Käse, Eisdessert, Blasenbecher (ohne Getränke). Menü für Kinder unter 12 Jahren: 12? (gefüllter Truthahn, Bratkartoffeln und Dessert).

Reservierungen und Bezahlung bis zum 20. Dezember unter 05 55 20 83 14.

