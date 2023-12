« Pouic-Pouic » – Cie Dun théâtre à l’autre 2 ter rue Gambetta Chauffailles, 17 février 2024, Chauffailles.

Pour sa saison 2024, La Troupe Dun Théâtre à l’autre a l’immense plaisir de vous interpréter POUIC POUIC, une comédie culte, connue tout d’abord au cinéma puis revisitée en 2012 par Lionnel ASTIER, papa d’Alexandre ASTIER, tous deux rendus célèbres grâce à KAAMELOTT.

Alexandre a repris la trame de cette comédie en s’intéressant plus particulièrement aux personnages, en les rendant haut en couleur, attachants, loufoques, parfois à la limite de l’hystérie et surtout très drôles.

Vous l’aurez compris, laTroupe Dun Théâtre à l’autre, s’est fortement inspirée de cette dernière version. Vous ne devriez donc pas être déçus si vous avez envie de vous divertir et rire de bon coeur.

Le pitch de la pièce :

Nous sommes dans les années 70, Léonard, homme d’affaires avisé, cherche à se débarrasser d’une concession pétrolière sans valeur que sa femme, Jacqueline, a acheté à un escroc. Il jette alors son dévolu sur Antoine, un milliardaire courtisant sa fille Patricia, qui pourrait bien être le parfait « pigeon ». Mais c’est sans compter sur une employée de maison pas des plus dégourdies, un vendeur d’automobiles qui débarque, le retour d’un frère, une véritable croqueuse d’hommes et sans oublier POUIC POUIC bien sûr.

Les neuf comédiens vont donner toute leur énergie pour mener « tambour battant » cette belle comédie hilarante.

