Halloween Party 2 ter rue des écoles Troissy, 31 octobre 2023, Troissy.

Troissy,Marne

L’Association Familles Rurales de Troissy organise sa Halloween Party, le mardi 31 octobre 2023.

Au programme de la fête : création de sac & cueillettes de bonbons !

A partir de 18h30, les parents sont invités à rejoindre leurs enfants pour un moment convivial et déguisé autour d’un buffet auquel chacun contribue!.

2 ter rue des écoles

Troissy 51700 Marne Grand Est



The Association Familles Rurales de Troissy is organizing its Halloween Party on Tuesday, October 31, 2023.

On the program: bag-making & candy-gathering!

Starting at 6:30 p.m., parents are invited to join their children for a friendly, fancy-dress buffet to which everyone contributes!

La Association Familles Rurales de Troissy organiza su Fiesta de Halloween el martes 31 de octubre de 2023.

En el programa: ¡hacer bolsas y truco o trato!

A partir de las 18.30 h, los padres están invitados a reunirse con sus hijos en un bufé de disfraces en el que todos participarán

Die Association Familles Rurales de Troissy organisiert ihre Halloween-Party am Dienstag, den 31. Oktober 2023.

Auf dem Programm der Party: Taschen basteln & Süßigkeiten sammeln!

Ab 18:30 Uhr sind die Eltern eingeladen, sich mit ihren Kindern zu treffen, um gemeinsam ein Buffet zu genießen, zu dem jeder etwas beisteuert!

