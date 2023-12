Danse – « Kiendé » par la Cie La Tarbasse 2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse, 6 mars 2024, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:30:00

fin : 2024-03-06

Les spectacles de l’Aribout vous propose de découvrir « Kiendé » par la Compagnie La Tarbasse à l’Avant Scène..

Présenté par la commune d’Argenton-sur-Creuse et les Spectacles de l’Aribout dans le cadre de la saison culturelle jeune public. KIENDE signifie « Soyez le/la bienvenu.e » en Mooré, dialecte du Burkina Faso, mais dans un sens plus profond c’est également apporter son courage et une force supérieure à quelqu’un.

C’est une salutation, un encouragement à une personne qui marche pour continuer son chemin.

Le duo KIENDÉ se veut plein d’espoir et d’amour, renouant avec le plaisir du contact physique et de la proximité de corps là même ou` notre société individualise, atomise, divise,…

7 EUR.

2 Ter Allée des Acacias

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



