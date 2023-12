Concert – Back and Forth, Indie Folk 2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse, 26 janvier 2024, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse Indre

Début : Samedi 2024-01-26 20:30:00

Concert – Back and Forth « Time Whispers » à l’Avant-Scène.

C’est a l’Avant-Scène que Back and Forth a choisi pour présenter son premier Album « Time Whispers », et c’est avec une fierté même pas dissimulée que l’Avant-Scène les accueillera sur sa scène.

D’ Argenton à Yzeure’n’rock en passant par Terres du Son et l’Allemagne, Back and Forth distille avec force et douceur ses sons tantôt acoustiques, vulnérables et épurés, tantôt électriques, rythmés et étoffés.

Avec « Time Whispers » le trio indrien affirme son évolution, et s’ancre un peu plus encore dans l’Indie Folk. « Time Whispers » ce sont des chroniques introspectives du temps qui défile avec son lot de joie et de tristesse, c’est un album recueil de 7 morceaux emplis d’une puissante fragilité.

2 Ter Allée des Acacias

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



