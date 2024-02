2 SUPERS LOTO DES LEZ’ARTS Espace Flambeau Mirecourt, dimanche 3 mars 2024.

Samedi

2 Supers Lotos des Lez’arts

et Bingo

Samedi 4 mars ouverture des portes 18h30

Dimanche 5 mars ouverture des portes 12h30.

De nombreux lots de valeur vous attendent,

Bons d’achats

Prix des cartons 1carton 3€, 6 cartons 15€ et 12 cartons 30€

Bingo.

Avec ou sans réservation.

Petite restauration et buvette sur place.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 12:30:00

fin : 2024-03-03

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est

