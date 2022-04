2 SUPER LOTOS DES LEZ’ARTS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

2 SUPER LOTOS DES LEZ’ARTS Mirecourt, 30 avril 2022, Mirecourt. 2 SUPER LOTOS DES LEZ’ARTS Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt

2022-04-30 12:30:00 – 2022-04-30 Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne

Mirecourt Vosges Mirecourt 2 Super Lotos des Lezarts

et Bingo

Samedi 30 Avril ouverture des portes 18h00.

Dimanche 1er Mai : ouverture des portes 12h30.

De nombreux lots de valeur vous attendent 2 voyages, 2 baptêmes en kart et de baptêmes de l’air.

Prix des cartons : 1carton 3€, 6 cartons 15€ et 12 cartons 30€ (13ème gratuit).

Bingo : 5€.

Avec ou sans réservation.

Buffet et buvette sur place. +33 6 70 10 37 22 Association lez’arts

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT MIRECOURT

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Ville Mirecourt lieuville Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

2 SUPER LOTOS DES LEZ’ARTS Mirecourt 2022-04-30 was last modified: by 2 SUPER LOTOS DES LEZ’ARTS Mirecourt Mirecourt 30 avril 2022 Mirecourt Vosges

Mirecourt Vosges