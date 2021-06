2 Stages théâtre juillet 2021 enfants et ados à St-Renan Saint-Renan, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Renan.

2 Stages théâtre juillet 2021 enfants et ados à St-Renan 2021-07-26 11:00:00 – 2021-07-30 19:00:00 Local des ateliers de l’écume 31 Rue du Vizac

Saint-Renan Finistère Saint-Renan

Nos deux stages de théâtre

Du 26 au 30 JUILLET 2021

Contenu pédagogique des stages

Groupe 6/11 ans : du lundi au vendredi de 11h à 12h30:

Durant ces 5 jours de stage théâtre, les enfants pourront découvrir la pratique théâtrale à travers divers exercices et jeux théâtraux.

De 11h à 12h30, nous commencerons chaque séance par 4/5 mn de pratique de l’attention, exercice qui permet de se recentrer avant de commencer les activités.

Ces dernières sous formes de jeux et d’exercices adaptés offriront aux enfants la possibilité de travailler de façon ludique diverses compétences par un travail sur :

– Le corps dans l’espace

– La concentration

– La voix et le souffle

– La diction, l’élocution et la prononciation

– La mémoire

– Le rythme

– La confiance en soi et l’estime de soi

– L’écoute active

– Le travail en équipe

– Les émotions

Groupe des 12/18 ans : du lundi au vendredi de 17h à 19h:

Durant ces 5 journées de stage, les ados pourront également découvrir ou renforcer leurs compétences en Art dramatique en travaillant de façon rigoureuse mais joyeuse, plusieurs compétences indispensables à la formation des comédiens.

Il leur sera proposé des exercices et divers jeux ainsi qu’un travail spécifique sur un corpus de textes qu’ils apprendront et qu’ils pourront interpréter le dernier jour, s’ils le souhaitent le dernier jour du stage, devant les familles.

– Travail sur la confiance et l’estime de soi

– Art de l’éloquence / rhétorique (préparation au grand oral du bac)

– Travail sur la voix, qui permet d’ouvrir l’émotion de l’intérieur vers l’extérieur.

– Travail sur le corps, vecteur principal de l’émotion.

– Travail sur le rythme, qui vient installer le corps, la voix et l’émotion dans un schéma conducteur structurant et sensible : apprivoiser son corps pour mieux le connaître.

– Développement des compétences langagières

– Co-construction d’une culture commune à partir du patrimoine

– Travail sur la connaissance de soi, de l’autre…

– Travail sur la diction, l’élocution

– Travail sur la gestion des émotions, le stress, la timidité…

– Transmission des valeurs humanistes.

– Education à la citoyenneté et à la paix

Pour tous les groupes : si le temps le permet, nos stages se dérouleront comme chaque été dans le grand jardin de l’écume !

– Une collation à base de jus de fruits bio est proposée et offerte durant une petite pause de 5 mn.

– Une tenue ample et souple de type « jogging » est souhaitée, ainsi qu’une pochette cartonnée à élastiques pour y glisser les divers documents qui seront distribués.

– Pré-inscription obligatoire 15 jours avant le début du stage.

– Les fiches d’inscription seront distribuées le jour 1 à remplir et signer par les parents et à remettre au jour 2 avec le reliquat du règlement à joindre dans une enveloppe.

TARIF : 150 €

Un acompte de 50% (75 €) est à régler au moment de l’inscription, soit par virement, soit par chèque à l’ordre de Myriam Mekouar

Pour toute demande de renseignements, merci de vous rapprocher de nous par téléphone ou mail.

Tel : 06 20 94 04 38

Mail : comediensmasques@gmail.com

Une attestation de stage sera délivrée à chaque stagiaire en fin de stage.

comediensmasques@gmail.com +33 6 20 94 04 38 https://www.asso-lecume.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT IROISE BRETAGNE