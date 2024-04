2 stages de Théâtre Enfants & Adolescents Vacances de Printemps Espace Grammont Besançon, lundi 15 avril 2024.

2 stages de Théâtre Enfants & Adolescents Vacances de Printemps Espace Grammont Besançon Doubs

Depuis plus de 25 ans, la Compagnie Bacchus organise des stages de théâtre pour enfants et adolescents. A la fois moment de plaisir et d’apprentissage, les stages de théâtre animés par des comédiens professionnels de la Compagnie Bacchus permettent de découvrir cet univers particulier et de sensibiliser aux étapes de créations dans des conditions professionnelles texte, distribution, mise en scène, scénographie…représentation!

Des centaines de spectacles ont été réalisés dans le cadre de ces stages « De la conception à la réalisation », stage du lundi au vendredi. Ouvert au débutant.

Possibilité de déjeuner sur place, repas tiré du sac

Age 6-12 ans et 13-18 ans

Inscriptions obligatoires EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 13:30:00

fin : 2024-04-19 16:30:00

Espace Grammont 20 rue Mégevand

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cie.bacchus@gmail.com

L’événement 2 stages de Théâtre Enfants & Adolescents Vacances de Printemps Besançon a été mis à jour le 2024-04-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON