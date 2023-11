Apéro Santé 2 Square de la Penthière, 49000 Angers, France Pays de la Loire Angers, 28 mars 2024, Angers.

Apéro Santé Jeudi 28 mars 2024, 18h00 2 Square de la Penthière, 49000 Angers, France Pays de la Loire

Vous apportez les clés pour concilier un moment de convivialité, savoureux tout en restant équilibré avec des produits de qualités, à savoir l’apéritif sans culpabilité ! Découvrez de quoi est composé l’alcool, ses dangers, les réactions apportées sur le métabolisme et la prise de poids Les erreurs à éviter et savoir comment y remédier de manière simple, facile, rapide, permettant de revisiter l’apéro ! Co animer avec un caviste en découvrez les accords mets et vins pour avoir une dégustation de qualité ! Le bien manger ça s’apprend!

