Festival « Au fil des siècles » – Dreux 1421, l’invasion anglaise 2 Square d’Aumale Dreux, 22 juillet 2023, Dreux.

Dreux,Eure-et-Loir

Les 22 & 23 juillet, reconstitutions historiques dans le parc du domaine. Restauration médiévale sur place. Voyagez dans le temps… Venez costumés !. Familles

2023-07-22 fin : 2023-07-23 18:00:00. 9.2 EUR.

2 Square d’Aumale

Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



July 22 & 23, historical re-enactments in the grounds. Medieval catering on site. Travel back in time… Come in costume!

Los días 22 y 23 de julio, recreaciones históricas en los terrenos de la finca. Restauración medieval in situ. Viaje en el tiempo… Venga disfrazado

Am 22. & 23. Juli historische Nachstellungen im Park des Landgutes. Mittelalterliche Verpflegung vor Ort. Machen Sie eine Reise in die Vergangenheit… Kommen Sie kostümiert!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX