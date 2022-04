2 spectacles pour le Printemps du Rire – Vendredi 1er avril Théâtre Marcel Pagnol, 1 avril 2022, Villeneuve-Tolosane.

Théâtre Marcel Pagnol, le vendredi 1 avril à 19:00

### TOUTE LA MER DU MONDE **par Alexis Delmastro** C’est l’histoire d’un homme qui revient sur scène après 10 ans d’arrêt… et plus il en parle, moins il chante… plus on est pris dans sa vie, par la vie… et on oublie… qu’on est venu pour un concert. « Johnny est mort, les Insus sont vieux, Noir Désir c’est fini, heureusement il nous reste Alexis Delmastro ». ### EN DISPONIBILITÉ **par Julien Santini** Julien était fonctionnaire mais suite à une faute professionnelle il a été mis en disponibilité. Si beaucoup auraient souffert de ce qui ressemble à un licenciement, lui y a vu un signe du destin. _**L’association Cinéma & Théâtre Academy fait son show au Printemps du Rire ! Les jeunes comédiens présenteront un extrait de sketch qu’ils auront travaillé pour l’occasion.**_ Le grignotage sera offert entre les deux spectacles ! À partir de 10 ans. Tarifs : 11 € / 8,50 € / 5 €

Depuis plus de 27 ans, à l’instant où la belle saison pointe son nez a lieu le Printemps du Rire, avec une nouvelle édition pour le plus grand plaisir des afficionados d’humour et de rigolade !

Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne



2022-04-01T19:00:00 2022-04-01T21:00:00