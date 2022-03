2# // Selva Nuda / gva / chanson folk Villa Bernasconi, 11 mai 2022, Lancy.

2# // Selva Nuda / gva / chanson folk

Villa Bernasconi, le mercredi 11 mai à 20:30

11 mai 2022 // 20:30 // Prix Libre Selva Nuda / gva / chanson folk **Selva Nuda est un projet de Cristina Castelli, originaire du Tessin, qui en février 2010 décide de faire sa mue et de monter sur scène afin de partager les compositions qui l’habitent et qui étaient jusque-là son jardin secret**. Lors de ses concerts, elle nous invite dans son monde pour nous faire découvrir la douce mélancolie de ses chansons. Elle chante la nature et les femmes sauvages qui peuplent ses songes et qui, entre lumière et ombre, tissent le fil reliant l’amour à la haine, le désespoir à la joie, le désir à l’absence. Accompagnée d’une guitare minimaliste, elle nous livre avec simplicité l’émotion brute de sa voix, qui se promène entre l’italien, le français et l’anglais. [[https://soundcloud.com/selva-nuda](https://soundcloud.com/selva-nuda)](https://soundcloud.com/selva-nuda) [[https://www.facebook.com/SelvaNuda](https://www.facebook.com/SelvaNuda)](https://www.facebook.com/SelvaNuda) [https://www.facebook.com/events/672988820509370/](https://www.facebook.com/events/672988820509370/)

Selva Nuda est un projet de Cristina originaire du Tessin, qui en février 2010 décide de faire sa mue afin de partager les compositions qui l’habitent et qui étaient jusque-là son jardin secret

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Genève Lancy Lancy Petit-Lancy



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T20:30:00 2022-05-11T21:00:00