de 19h à 21h30

payant

Reprises du Panorama et du Palmarès du Festival Côté Court à l’Archipel. : Reprise de 5 courts-métrages du Panorama avec : ✨ : https://www.cotecourt.org/film/sphinx. ✨ / – : https://www.cotecourt.org/recherche?q=filles+bleues. ✨ : https://www.cotecourt.org/film/palermo-sole-nero. ✨ ‘ : https://www.cotecourt.org/film/the-de-facto-martyr-suite. ✨ ‘ : https://www.cotecourt.org/…/mon-coeur-s-invente-des…. : Reprise du Palmarès Fiction. Spectacles -> Projection Cinéma L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg Paris 75010

4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (144m) 4 : Château d’Eau (247m)

Contact :Cinéma l’Archipel 01 73 54 79 79 cinema@larchipel.net https://www.larchipelcinema.com/ https://www.facebook.com/CinemaLArchipel Spectacles -> Projection Cinéma

2021-06-30T19:00:00+02:00_2021-06-30T21:30:00+02:00

