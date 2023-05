Festival de la culture Afro-Caribéenne Polynésienne de la Vallée d’Ossau 2 Rute d’Ossau, 2 juillet 2023, Izeste.

Izeste,Pyrénées-Atlantiques

Embarquez depuis Vallée d’Ossau pour un voyage à la découverte de la culture afro-caribéenne et polynésienne.

Au programme :

10h30 : Initiation au Zouk

10h30 (sur inscription) : Atelier Bogolan

11h30 : La compagnie Txikan déambulera et présentera son spectacle «GOMBO».

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 15:00:00. EUR.

2 Rute d’Ossau Auberge de la Vallée d’Ossau

Izeste 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Embark from Ossau Valley for a journey to discover the Afro-Caribbean and Polynesian culture.

On the program :

10:30 am : Initiation to Zouk

10:30 am (on registration) : Bogolan workshop

11:30 am : The Txikan company will walk around and present its show « GOMBO

Embárquese desde el valle de Ossau en un viaje para descubrir la cultura afrocaribeña y polinesia.

En el programa:

10:30 h: Introducción al Zouk

10:30 h (previa inscripción) : Taller de bogolan

11:30 h: La compañía Txikan paseará y presentará su espectáculo « GOMBO

Begeben Sie sich von Vallée d?Ossau aus auf eine Reise zur Entdeckung der afro-karibischen und polynesischen Kultur.

Auf dem Programm stehen

10:30 Uhr: Einführung in den Zouk

10.30 Uhr (mit Anmeldung) : Bogolan-Workshop

11.30 Uhr: Die Kompanie Txikan zieht umher und präsentiert ihr Stück « GOMBO »

