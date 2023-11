Café-rencontre avec Stève-Wilfrid Mounguengui 2 Ruelle des Lavandières Perche en Nocé, 24 novembre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Le Champ des Impossibles présente « Rencontre-dédicace avec Stève-Wilifrid Mounguengui », écrivain, poète et éditeur actuellement en résidence d’écriture au Moulin Blanchard à Perche-en-Nocé.

Pratique : au café associatif Au Pré à liens 2 rue des Lavandières. Entrée gratuite.

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 . .

2 Ruelle des Lavandières Café associatif Au Pré à liens

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Le Champ des Impossibles presents « Rencontre-dédicace avec Stève-Wilifrid Mounguengui », writer, poet and publisher currently in writing residency at Moulin Blanchard in Perche-en-Nocé.

Practical: at the café associatif Au Pré à liens 2 rue des Lavandières. Free admission

Le Champ des Impossibles presenta « Rencontre-dédicace avec Stève-Wilifrid Mounguengui », escritora, poeta y editora actualmente en residencia de escritura en el Moulin Blanchard de Perche-en-Nocé.

Práctico: en el café asociativo Au Pré à liens 2 rue des Lavandières. Entrada gratuita

Le Champ des Impossibles präsentiert « Rencontre-dédicace avec Stève-Wilifrid Mounguengui », Schriftsteller, Dichter und Herausgeber, der sich derzeit in der Moulin Blanchard in Perche-en-Nocé in Schreibresidenz befindet.

Praktische Informationen: im Café associatif Au Pré à liens 2 rue des Lavandières. Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-11-13 par