fin : 2023-12-17 19:00:00 . Une fois de plus nous vous invitons à notre Marché de la Vaisselle de Noël. Peut-être c’est fatigant pour vous car cela a commencé en 1999. En vérité ce n’est pas un marché de potiers mais une petite exposition, appelée pendant quelques années « Ex/Pots de Noël ». Une dizaine de potiers, peut-être moins, sont invités cette année par Dauphine Scalbert, hôte, (la liste sera disponible bientôt).

Nous espérons que vous aimerez notre chocolat chaud et notre vin chaud. .

2 Ruelle de l’Église l’Ancien Presbytère

Lain 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

