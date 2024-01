Théâtre | Mariage blanc 2 Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul, samedi 27 janvier 2024.

Villers-Saint-Paul Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 23:00:00

Elle est étrangère et veut ses papiers, il est français et veut en profiter, mais qui va l’emporter ? Mariage blanc, une comédie à 21h à la salle Henri Salvador.

Melany, une jeune journaliste Néo-zélandaise, a un problème de visa et doit retourner dans son pays.

Pour rester en France elle doit obtenir la nationalité française…

Elle trouve une combine de mariage blanc sur internet et doit pendant un an vivre avec un jeune infirmier, Souleymane Diallo pour que le contrôleur leur donne le droit de se marier.

Mais elle ne sait vraiment pas avec qui elle va vivre !

Comédie écrite par Ibazz

Tarif unique: 3€

Renseignements et réservations au centre socioculturel Le Trait d’union : 03 44 66 32 55 ou letraitdunion@villers-saint-paul.fr

Billetterie en ligne sur le site www.villers-saint-paul.fr/agenda

3 .

2 Rue Victor Grignard

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France



