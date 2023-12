Atelier M.A.O – Beat Making à Figeac 2, rue victor Delbos Figeac, 17 décembre 2023 14:00, Figeac.

Figeac,Lot

Ce 2éme stage, encadré par un professionnel, est destiné à un public de jeune (à partir de 13ans) et adulte de niveau débutant ou intermédiaire.

Il abordera le BEAT MAKINK. Un beat maker est un « faiseur de son », qui va composer et réaliser des productions pour les proposer à différents artistes du milieu RAP, Afro, R&B…

Les stagiaires auront la possibilité d’amener leur support informatique avec le logiciel qu’ils utilisent..

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 20 EUR.

2, rue victor Delbos Auditorium Oum Kalsoum

Figeac 46100 Lot Occitanie



This 2nd course, supervised by a professional, is aimed at young people (aged 13 and over) and adults at beginner or intermediate level.

It will cover BEAT MAKINK. A beat maker is a « sound maker » who composes and produces music for various artists in the RAP, Afro, R&B and other genres

Trainees will be able to bring their own computer support with the software they use.

Este 2º curso, impartido por un profesional, está dirigido a jóvenes (a partir de 13 años) y adultos de nivel principiante o intermedio.

Tratará sobre el BEAT MAKINK. Un beat maker es un « creador de sonidos » que compone y produce música para diversos artistas de los géneros RAP, Afro, R&B y otros

Los alumnos podrán traer su propio ordenador con el software que utilicen.

Dieser zweite Workshop wird von einem Profi geleitet und richtet sich an Jugendliche (ab 13 Jahren) und Erwachsene mit Anfänger- oder Mittelstufenniveau.

Er befasst sich mit BEAT MAKINK. Ein Beatmaker ist ein « Klangmacher », der Produktionen komponiert und realisiert, um sie verschiedenen Künstlern aus den Bereichen RAP, Afro, R&B usw. anzubieten

Die Kursteilnehmer haben die Möglichkeit, ihre eigene Software mitzubringen.

