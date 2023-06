Théâtre « d’après Feydeau, Ciel ! mon boulevard » 2, rue Victor Delbos Figeac, 24 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Les ateliers théâtre de l’école de musique de Figeac présente une pièce d’après Feydeau, Ciel! mon boulevard.

Adaptation et Mise en scène par Julien Paramelle..

2023-06-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-24 . 6 EUR.

2, rue Victor Delbos Auditorium de Muique Oum Kalsoum

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Figeac music school’s theater workshops present a play based on Feydeau’s Ciel! mon boulevard.

Adapted and directed by Julien Paramelle.

Los talleres de teatro de la escuela de música de Figeac presentan una obra basada en Ciel! mon boulevard, de Feydeau.

Adaptación y dirección de Julien Paramelle.

Die Theaterworkshops der Musikschule von Figeac präsentieren ein Stück nach Feydeau, Ciel! mon boulevard.

Adaptation und Inszenierung von Julien Paramelle.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Figeac