Gaspard et le château merveilleux 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement, 14 février 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Un spectacle merveilleux et en chanson qui ravira toute la famille ! Rendez-vous à La Divine Comédie.. Enfants

2024-02-14 fin : 2024-02-14 . EUR.

2 rue Vian La Divine Comédie

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A wonderful show in song that will delight the whole family! See you at La Divine Comédie.

¡Un maravilloso espectáculo cantado que hará las delicias de toda la familia! Nos vemos en La Divine Comédie.

Eine wunderbare Show mit Gesang, die die ganze Familie begeistern wird! Treffpunkt: La Divine Comédie.

Mise à jour le 2023-11-21 par Ville de Marseille